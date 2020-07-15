Молодая жена Петросяна сделала операцию и похудела

Татьяна Брухунова крайне редко говорит о частной жизни. Любое ее слово на эту тему для поклонников на вес золота.

Татьяна Брухунова на личные вопросы принципиально не отвечает. Как-то помощница юмориста подчеркнула, что фанаты многого не знают, и она не намерена открываться. Например, вряд ли общественность увидит ее родных.

Впрочем, кое о чем молодая супруга Евгения Петросяна все же рассказала. Брухунова призналась, что когда-то весила более 70 килограммов. Татьяна и сейчас выгодно отличается от моделей естественной фигурой.

Там и речи нет о параметрах 90-60-90, но Брухунова, по всей видимости, к ним не стремится. Однако весит меньше прежнего. "Я похудела не потому, что не нравилась себе, а потому, что думаю о своем здоровье. Любовь к себе тут ни при чем. Есть разум", – пояснила Татьяна.

А еще она призналась, что не носит обувь на высоком каблуке. На это тоже есть веская причина: молодая супруга Евгения Петросяна перенесла операцию по удалению вен на ногах.

Разглядывая свежие фото Брухуновой, подписчики пришли к выводу, что та похудела. Однако Татьяна заверила, что давно держит вес – просто в холодное время года носит свободную одежду, которая визуально добавляет килограммов. Летом она позволяет себе более легкие наряды, также не акцентируя внимания на формах.