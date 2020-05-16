Высмеянная за безвкусицу молодая жена Петросяна набросилась на некрасивых женщин

Татьяна Брухунова продолжает хвастаться новыми образами, которые, как ей кажется, подобраны по последним модным трендам. Рекламируя очередные обновки, супруга юмориста решила поговорить о красоте женщин.

Пользователи Сети неоднократно замечали, что молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова одевается нелепо, несмотря на дорогие бренды в ее гардеробе. С этим недавно согласилась и дизайнер Аника Керимова, которая обвинила новую спутницу юмориста в безвкусице. Татьяна не умеет грамотно подбирать одежду. "Все вещи как будто из разных миров", – говорила дизайнер.

Брухунова же делает вид, что не замечает такие умозаключения специалистов. Она лишь отбивается от пользователей Сети, которые, как она считает, в целом считают ее некрасивой. Татьяна опубликовала пост, где порассуждала о внешности женщин.

По мнению супруги Петросяна, представительница прекрасного пола априори не может быть неприятной для чужих глаз, если она ума. Она привела слова Коко Шанель, которая говорила, что если женщина к 30 годам не стала красивой, значит, она дура.

"Господа "карантинные критики"! Не утруждайтесь написанием длинных комментов: страшила, старуха и т.д. Не позорьте себя и загляните в Vogue (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.)", – язвительно высказалась Брухунова.

Некорректные, по мнению Татьяны, комментарии она старательно удаляет под публикацией, оставляя лишь положительные отзывы. Так, под новым снимком пользователи Сети восторгаются чувством стиля жены юмориста, некоторые даже советуют Брухуновой получить профессию, связанную с модой. Татьяна же считает, что это лишнее.