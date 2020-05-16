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Высмеянная за безвкусицу молодая жена Петросяна набросилась на некрасивых женщин

Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Брухунова продолжает хвастаться новыми образами, которые, как ей кажется, подобраны по последним модным трендам. Рекламируя очередные обновки, супруга юмориста решила поговорить о красоте женщин.
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Пользователи Сети неоднократно замечали, что молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова одевается нелепо, несмотря на дорогие бренды в ее гардеробе. С этим недавно согласилась и дизайнер Аника Керимова, которая обвинила новую спутницу юмориста в безвкусице. Татьяна не умеет грамотно подбирать одежду. "Все вещи как будто из разных миров", – говорила дизайнер.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Брухунова же делает вид, что не замечает такие умозаключения специалистов. Она лишь отбивается от пользователей Сети, которые, как она считает, в целом считают ее некрасивой. Татьяна опубликовала пост, где порассуждала о внешности женщин.

По мнению супруги Петросяна, представительница прекрасного пола априори не может быть неприятной для чужих глаз, если она ума. Она привела слова Коко Шанель, которая говорила, что если женщина к 30 годам не стала красивой, значит, она дура.

"Господа "карантинные критики"! Не утруждайтесь написанием длинных комментов: страшила, старуха и т.д. Не позорьте себя и загляните в Vogue (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.)", – язвительно высказалась Брухунова.

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Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)

Некорректные, по мнению Татьяны, комментарии она старательно удаляет под публикацией, оставляя лишь положительные отзывы. Так, под новым снимком пользователи Сети восторгаются чувством стиля жены юмориста, некоторые даже советуют Брухуновой получить профессию, связанную с модой. Татьяна же считает, что это лишнее.

Автор: 16 мая 2020, 11:41 Источник: Instagram

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Какая смешная)) вы критикуйте, а у нее обеспечения жизнь на пять поколений вперед, и чихать ей на ваши хихиканья.
1

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