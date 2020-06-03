Знаменитая участница "Фабрики звезд" сообщила о третьей беременности

Виктория Колесникова отметила 32-летие. В день рождения певица рассказала, что ждет пополнения в семействе.

Недавно участница "Фабрики звезд" Виктория Колесникова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте новый снимок. Помимо того, что певица отмечает день рождения, она сообщила, что беременна. Ребенок станет третьим наследником в семействе, у него будет две сестры.

На снимке, который выложила Виктория, видно, что у нее округлившийся живот. Певица даже пошутила, что "проглотила праздничный тортик". Пол будущего ребенка знаменитость пока не раскрывает.

Кстати, после участия в вокальном конкурсе Колесникова окончила школу-студию МХАТ. Благодаря полученному образованию Виктория приняла участие в нескольких театральных постановках, а также снялась в кино. Ее можно заметить в сериалах "Затмение" и "Все к лучшему".

В последнее время Колесникова ведет спокойную и размеренную жизнь. Она отказалась от карьеры певицы и актрисы ради семьи.

Напомним, Виктория Колесникова принимала участие в шестом сезоне "Фабрики звезд", который состоялся в 2006 году. Певица продержалась на проекте несколько месяцев. Шоу она покинула летом. Самыми знаменитыми выпускниками сезона являются Прохор Шаляпин, Дмитрий Колдун и Зара.