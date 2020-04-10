"Волосы дыбом встают!": 77-летняя ведущая Ангелина Вовк рассталась с молодым ухажером

Известие о том, что Ангелина Вовк выходит замуж за своего коллегу Михаила Куницына, стало сенсацией. Однако легендарная ведущая сообщила, что она в разлуке с избранником.

Ангелина Вовк перестала работать: она не участвует в съемках и не ведет мероприятия. Более того, сообщается, что она покинула Москву. Виной тому пандемия коронавируса. Карантин 77-летняя ведущая, которая в силу возраста попадает в группу риска, предпочла отсидеть за городом.

Поклонники тревожатся за телезвезду, ведь Ангелина Вовк была на съемках у Андрея Малахова, где отметился вернувшийся из Америки певец Лев Лещенко. Впрочем, ведущая настроена оптимистично. Она заявила, что сидела на расстоянии от артиста.

Дабы быть уверенной, что все в порядке, Ангелина Вовк отправилась к знакомому доктору, который осмотрел ее. "Никаких проблем у меня нет, чувствую себя прекрасно!" – заявила она.

Карантин Ангелина Вовк пережидает без своего молодого ухажера Михаила Куницына. Напомним, что разница в возрасте у них составляет 25 лет. Говорят, это пикантное обстоятельство не помешало шоумену сделать предложение руки и сердца легендарному диктору.

О расставании с женихом Ангелина Вовк говорит так: "Я на даче – в деревне, в глуши. Нахожусь в самоизоляции. А у Михаила другая изоляция – отдельно от меня..." На карантине ведущая не скучает. Например, чтобы не поправиться, регулярно делает зарядку. И, разумеется, сидит в интернете.

Недавно телезвезда прочитала, будто коронавирус был искусственно создан зарубежными спецслужбами. "Говорят, что, запустив вирус, кто-то хочет убрать с Земли два миллиарда человек. Я не знаю, правда это или нет, но, когда это все читаешь, волосы дыбом встают! Можно сойти с ума!" – цитирует Ангелину Вовк "Собеседник".