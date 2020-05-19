"Куда смотрел Петросян?": россияне пришли в восторг от шикарной Степаненко

Поклонники до сих пор обсуждают развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Россияне не понимают, как юморист мог променять такую яркую женщину на молодую помощницу.

Развод с Евгением Петросяном пошел на пользу Елене Степаненко. Знаменитость похудела на 40 килограммов и стала носить стильные наряды. Кроме того, артистка запустила собственное шоу "Еще не вечер" на канале "Россия 1" и завела страницу в социальной сети "Инстаграм", где теперь регулярно делится фотографиями.

Так, несколько часов назад знаменитость показала в личном микроблоге архивный снимок, где она запечатлена в желтой кофте и лосинах. "Мы женщины, мы должны быть непредсказуемыми, должны удивлять... Я в леопардовых лосинах. Дерзко, загадочно, но, по-моему, вполне симпатично", – написала Елена Степаненко.

Пользователи отметили, что артистка шикарно выглядит в кадре. Они не понимают, как Евгений Петросян мог упустить такую прекрасную женщину. "Какая хорошенькая! Куда он смотрел? Как можно было променять столько лет совместной жизни на интрижку с молодухой?", – возмутилась одна из подписчиц.

Напомним, что в декабре прошлого года юморист женился в пятый раз. Новой избранницей Евгения Петросяна стала его помощница Татьяна Брухунова. В конце марта СМИ сообщили, что у пары родился ребенок благодаря суррогатной матери. Однако супруги никак не комментируют эту информацию.