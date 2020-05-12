"Очень жаль, что так быстро задушили": народ высказался в адрес неузнаваемой Степаненко

Елена Степаненко после расставания с Евгением Петросяном кардинально изменилась. Артистка получила новую волну популярности. Кроме того, всплыли малоизвестные факты.

Почему-то у многих сложилось впечатление, будто Елена Степаненко в браке с Евгением Петросяном была его "придатком". Дескать, артистка всегда находилась в тени более успешного мужа, выступая на вторых ролях. Мало кто помнит, что к тому времени, как Степаненко стала выступать с Петросяном, она уже обрела известность.

В 1979 году артистка начала сотрудничать с Москонцертом, выступала с монологами, музыкальными пародиями, работала с другими артистами. Затем Елена Степаненко была принята в Государственный театр миниатюр под руководством Евгения Петросяна. Примечательно, что она играла во всех спектаклях.

В 80-е Степаненко занялась озвучиванием мультфильмов. В 1990 году артистка впервые снялась в кино. Она сыграла в картине Самсона Самсонова "Мышеловка" по пьесе легендарной писательницы Агаты Кристи. Елене Степаненко досталась роль хладнокровной миссис Бойл. "В моей жизни пока было мало киноролей", – отметила артистка, опубликовав отрывок из этого фильма.

На видео Елена Степаненко появилась в совершенно неузнаваемом виде: с убранными волосами, в очках, закутанная в длинный шарф. "Очень жаль, что вашу героиню так быстро задушили😂 Я помню еще Клеопатру Максимовну из "Самоубийцы" – это нечто, вам определенно дорога в кино, Оскар будет Ваш (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – отметил один из подписчиков инстаграм-странички Степаненко. Судя по комментариям, поклонники убеждены: артистке необходимо развивать актерский талант, потому что у нее совершенно точно есть потенциал.