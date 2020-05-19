"Я хамов никогда не терпела": молодая жена отказалась стоять у плиты ради Петросяна

Накануне молодая жена юмориста опубликовала на своей странице в "Инстаграм" рецепт "нежнооблачкового зефира". В "карусели" она продемонстрировала этапы приготовления лакомства.
Подписчики Татьяны Брухуновой уточнили, зачем ей так много десерта – на продажу, что ли? "Я живу не одна, и мы все сладкоежки", – строго отметила девушка. Повезло Евгению Петросяну, подумали многие, – такие шедевры для него готовит молодая супруга!
Правда, некоторые засомневались в том, что сладость на картинке действительно дело рук Татьяны. Впрочем, Брухунова без стеснения сообщила, что не любит стоять у плиты. "Дома готовила моя помощница. Я на подхвате", – заявила та в одном из комментариев к публикации.
Впрочем, некоторые посчитали подобную позицию относительно домашних дел преступной. Люди обвинили Татьяну в том, что та выкладывает не свои произведения кулинарного искусства.
Во вторник девушка выложила новый снимок с аппетитной пастой. Вместо рецепта под фото была гневная "простыня" про тех, кто посмел обвинять Брухунову в неумении готовить – никогда такого не было, и вот опять!
Супруга Евгения Петросяна заверила, что не получала раньше такого количества упреков, как после вчерашнего поста с рецептом зефира. Она заявила, что действительно есть задачи, которые ей не по плечу. "Но вот только какое дело до этого посторонним людям?" – возмущается Татьяна.
Брухунова отметила, что для нормальных людей нет разницы в том, кто готовил, а кто ел. "Я хамов никогда не терпела и уж тем более здесь нет нужды с ними "уживаться", – пишет девушка.
Стоит отметить, что бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко в интервью рассказывала, что много времени и сил тратила на готовку для мужа. Сейчас женщина рада, что может посвятить время себе.
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