"Как пошел ор!": Степаненко откровенно рассказала о разделе имущества

Елена Степаненко на волне популярности после того, как развелась с Евгением Петросяном. Однако артисты до сих пор не поделили совместно нажитое имущество.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в 2018 году. Говорят, юморист увлекся своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. С новой дамой сердца юморист оформил отношения в декабре 2019 года. А весной, по слухам, у пары родился общий ребенок (с помощью суррогатной матери).

В свою очередь, Елена Степаненко тоже не скучала. Она сильно похудела, сменила имидж и даже якобы сделала пластическую операцию, поэтому ее кожа выглядит такой гладкой и подтянутой. А еще юмористка стала ведущей нового шоу на "второй кнопке" "Еще не вечер". В рамках передачи Елена Степаненко общается с разными знаменитостями, обсуждая всевозможные темы.

Так, ее гостями уже были Ефим Шифрин и Елена Воробей, а также звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова. Разумеется, была затронута тема ее сенсационного развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Откровенничала в эфире и сама Елена Степаненко.

"Предложил: "Делим поровну. Вот это – мне, это – тебе!" Я согласилась: "Хорошо – напиши, что и кому". Написал. Я говорю: "Прекрасно, только давай переставим эту фамилию туда, а другую – сюда!" Как пошел ор! Как? Что? Почему? Тогда я решила, что будет все поровну. Наш суд – самый лучший в мире", – рассказала буквально в лицах Елена Степаненко.

Этот монолог многие зрители, судя по комментариям, приняли за чистую монету, сочтя, что именно так и обстояли дела с разделом имущества с Евгением Петросяном. Отметим, что напрямую юмористка не нападает с критикой на бывшего мужа. Наоборот, в недавнем интервью артистка призналась, что отпустила бывшего мужа "с Богом". Однако на шоу Елена Степаненко позволяет себе весьма провокационные шуточки.