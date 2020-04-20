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Шоу-бизнес

Друг откровенно о новом замужестве Степаненко

Елена Степаненко. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
67-летняя Елена Степаненко после очередного развода похорошела – помолодела, посвежела. Хоть сейчас под венец! Впрочем, судя по всему, дело к этому идет.
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Расставание с Евгением Петросяном, с которым Елена Степаненко прожила в браке 33 года, пошло юмористке на пользу. Теперь поклонники думают, скоро ли звезда снова выйдет замуж. Она состояла в браке уже дважды, но, как говорится, бог троицу любит.

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Елена Григорьевна Степаненко

Елена Григорьевна Степаненко Артистка эстрады

"По словам моего приятеля, который работает на "России", Степаненко недавно обмолвилась, что больше не собирается замуж и решила быть одной, – рассказала звездный дизайнер Аника Керимова. – И это совершенно правильно: зачем ей лишний геморрой? Сейчас ей лучше жить для себя. Она шикарно выглядит без Петросяна, потому что дышит полной грудью. У нее теперь нет обузы. Степаненко своим примером показывает, что пережитый стресс пошел ей на пользу".

"Елена Григорьевна смогла выйти из депрессивного состояния. Посмотрите, как хорошо она теперь одевается! Судя по всему, у Степаненко нет теперь больших расходов на домашние нужны. Поэтому все заработанное можно тратить на себя", – цитирует Керимову Sobesednik.ru.

Впрочем, юмористке рано ставить крест на себе. У нее есть квартиры в разных городах, миллионное состояние, заработанное годами имя, эффектная внешность. Так что Степаненко – завидная невеста. И вполне может еще пойти под венец. Чем она хуже бывшего мужа, который ушел к молодухе, в конце концов?!

Автор: 20 апреля 2020, 19:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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