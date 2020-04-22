У странно изменившейся Степаненко заподозрили последствия пластики

Недавно Елена Степаненко отметила 67-летие. Возраст она не скрывает, ведь в этом нет смысла. Артистка похудела на 40 килограммов и будто помолодела на 15 лет за достаточно короткий срок. Преобразившуюся экс-супругу Евгения Петросяна зрители увидели в шоу "Еще не вечер", ведущей которого она является.
Однако в таком возрасте похудеть без последствий невозможно, считают эксперты. Доктор Луиза Автандилян в беседе с изданием Teleprogramma.pro отметила, что в случае с Еленой Степаненко имеют место пластические операции.
Чтобы избежать свисающей кожи, юмористка легка под нож хирурга, уверена она. Изъяны тела можно скрыть с помощью одежды, а вот на лице они заметны.
"У Елены таких недостатков нет, поэтому можно предположить, что была сделана круговая подтяжка лица", – сказала Автандилян.
Также эксперт не сомневается, что Степаненко посещает косметолога. Омолаживающие процедуры улучшают качество кожи и закрепляют результат пластики.
Сама Елена Григорьевна не рассказывала, что воспользовалась услугами пластического хирурга. Знаменитость уверяет: у нее просто упругая кожа.
Напомним, что артистка в 2018 году развелась с Евгением Петросяном. Экс-супруги до сих пор делят имущество, которое нажили за 30 лет брака. Юморист счастлив с новой женой Татьяной Брухуновой. Сообщалось, что у них недавно родился сын.
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