Степаненко отказалась от молодого любовника из-за Петросяна

Вскоре после того, как Елена Степаненко и Евгений Петросян оформили развод, появилась информация, будто юмористка счастлива в новых отношениях с любовником, который значительно моложе нее. Эти данные прокомментировал официальный представитель актрисы.

Известие о том, что Елена Степаненко и Евгений Петросян расстались, стала громом среди ясного неба. Пикантности ситуации добавила информация, будто артист ушел от жены к молодой помощнице Татьяне Брухуновой. В ноябре 2018 года юмористы развелись. Однако до сих пор бывшие супруги делят совместно нажитое имущество.

За это время Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились и якобы обзавелись ребенком. Впрочем, Елена Степаненко тоже не скучала. Она сильно похудела, сменила имидж и стала ведущей нового шоу на "второй кнопке". Говорят, что даже не обошлось без пластических операций. В любом случае, убеждены фанаты, развод пошел юмористке на пользу.

А еще ходят слухи, что у Елены Степаненко появился молодой любовник. Будто бы именно новая любовь и окрылила артистку, толкнув на все эти преображения. Официальный представитель юмористки прокомментировал эти данные. "Знаете, еще с периода развода начались эти вбросы, что якобы у Елены Григорьевны есть некий тайный возлюбленный. Однако все это чистый воды вымысел", – заявила помощница юмористки.

"Она верующий, набожный человек. И она знает, что ее венчанный муж – Евгений Ваганович. Их не развенчали. И она считает, что венчанный брак может быть только один", – заявил официальный представитель Елены Степаненко. По его словам, артистка шикарно выглядит и много работает. "Она ведь 30 лет была при Петросяне. А сейчас раскрылась совсем по-другому", – цитирует помощника артистки сайт "Комсомольская правда".

Ранее в интервью с Ольгой Бузовой Елена Степаненко категорично высказалась о том, чтобы воссоединиться с Евгением Петросяном. Юмористка отмела любую возможность к такому исходу. Более того, в другом интервью артистка дала понять, что простила бывшего мужа, пожелала ему счастья и отпустила "с Богом".

Ходят слухи, что расставание Евгения Петросяна и Елены Степаненко было вопросом времени. Якобы последние годы артисты жили каждый своей жизнью. Будто бы они лишь работали вместе.