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Степаненко сообщила о скорых родах

Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Елена Степаненко долго приходила в себя после ухода Евгения Петросяна к молодой любовнице. Она предпочла направить все силы в работу, запустив новое шоу.
прочитано 195 раз

Первым гостем программы "Еще не вечер"на телеканале "Россия 1" стал известный юморист Ефим Шифрин. На протяжении всей беседы комики безобидно подшучивали друг над другом.

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Когда Елена схватилась за штангу, Ефим призвал ее срочно остановиться, аргументируя это тем, что 67-летней телеведущей скоро рожать. Степаненко не растерялась и спросила Шифрина, готов ли он.

"А что там готовиться, у тебя же все заморожено в холодильнике", – иронично заявил юморист. 

Ефим также отметил, что его биоматериал хранится аж с 1993 года. Конечно, это тоже была лишь безобидная шутка.

Напомним, своих детей за все время пребывания в браке Петросян и Степаненко не завели. Поэтому после ухода экс-супруга Елена осталась в гордом одиночестве.

А вот ее бывший муж времени зря не терял – он закрутил роман со своей помощницей Татьяной Брухуновой, которая почти вдвое младше его. Супруги счастливы в браке, несмотря на колоссальную разницу в возрасте. 

Автор: 12 апреля 2020, 20:14
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Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

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