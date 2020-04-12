Степаненко сообщила о скорых родах

Первым гостем программы "Еще не вечер"на телеканале "Россия 1" стал известный юморист Ефим Шифрин. На протяжении всей беседы комики безобидно подшучивали друг над другом.
Когда Елена схватилась за штангу, Ефим призвал ее срочно остановиться, аргументируя это тем, что 67-летней телеведущей скоро рожать. Степаненко не растерялась и спросила Шифрина, готов ли он.
"А что там готовиться, у тебя же все заморожено в холодильнике", – иронично заявил юморист.
Ефим также отметил, что его биоматериал хранится аж с 1993 года. Конечно, это тоже была лишь безобидная шутка.
Напомним, своих детей за все время пребывания в браке Петросян и Степаненко не завели. Поэтому после ухода экс-супруга Елена осталась в гордом одиночестве.
А вот ее бывший муж времени зря не терял – он закрутил роман со своей помощницей Татьяной Брухуновой, которая почти вдвое младше его. Супруги счастливы в браке, несмотря на колоссальную разницу в возрасте.
Популярные темы форума
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Жена стала выпивать.
Самый красивый певец
Во что превратилась моя жизнь
Анатолий
Ненавижу свою мать
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Не помыла руки
Что будет с экономикой?