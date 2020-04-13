"Где какой козел": Степаненко послала Винокура и врезала Петросяну

Шумиха вокруг расставания Евгения Петросяна и Елены Степаненко не утихает. Повод поговорить дала юмористка.

Евгений Петросян и Елена Степаненко оформили развод несколько лет назад. По слухам, причиной расставания послужило увлечение юмориста молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Теперь экс-супруги делят имущество.

После развода Елена Степаненко стала вести новое шоу "Еще не вечер!" на "второй кнопке". Когда появились кадры со съемок, представитель Евгения Петросяна, адвокат Сергей Жорин заявил, что Елена Степаненко принесла на работу серебряного козлика, который был приобретен юмористом и стоил больших денег. По закону артистка не может выносить из дома совместно нажитое имущество.

Елена Степаненко не растерялась и дала понять, что это копия. В программе юмористка обратилась к козлику: "Теперь ты звезда! Сам посуди, какую возню некоторые устроили вокруг твоего брата. А он где стоял, там и стоит, лишь копытом бьет от негодования! Так что, если кому интересно, где какой козел, надеюсь, ответила..."

Эту статуэтку Елена Степаненко дала подержать своему гостю, коллеге Ефиму Шифрину. Он должен был загадать желание. По словам артистки, оно обязательно сбудется. А еще на программе отметился Владимир Винокур. Он вспомнил, как пытался приударить за Еленой Степаненко. "Знаю, что ты на выданье. Но опоздал!" – заявил артист.

Они учились в ГИТИСе. Однажды Владимир Винокур начал приставать к Елене Степаненко. Уточнив, как его зовут, та спросила: "Вам давно давали ниже пояса коленом?" Владимир Винокур сдался. "Я тогда понял, что не вариант. А как же ты шла по коридору – этот халат, эта фигура, это лицо... Но тогда свершилось чудо – ты меня послала", – заключил артист.