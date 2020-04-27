Степаненко сообщила о воссоединении с Петросяном

Вышел новый выпуск шоу Елены Степаненко "Еще не вечер". Его героиней стала поющая ведущая, звезда скандального телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова.

Летом 2018 года стало известно о том, что Елена Степаненко и Евгений Петросян решили развестись после более 30 лет совместной жизни. Появилась информация, что юморист увлекся своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. К концу года артисты стали свободными людьми. Однако до сих пор они делят совместно нажитое имущество.

После расставания с Евгением Петросяном Елена Степаненко совершенно преобразилась. Она сильно похудела, сменила имидж и, согласно некоторым данным, сделала пластическую операцию, чтобы разгладить кожу лица после экстремального похудения. Поклонники убеждены, что Степаненко выглядит лучше Брухуновой.

На волне возросшей из-за скандального развода популярности артистка запустила свое шоу на "второй кнопке" – "Еще не вечер". В студию к Елене Степаненко приходят разные знаменитости, с которыми та ведет местами шутливые (а местами не очень) разговоры.

Накануне, 26 апреля, в гости к юмористке пришла звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова. Оля немедленно оценила, как великолепно выглядит Елена, признавшись, что намеревалась быть лучшей на шоу. Степаненко дипломатично ответила, что, раз она хотела, значит, так и будет.

Зашла речь и о бывших. Ольга Бузова рассказала, как, узнав об уходе мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, и о его желании забрать дорогую иномарку, которую он ей когда-то подарил, хотела жестоко отомстить. Однако так и не сделала этого.

В свою очередь Ольга Бузова поинтересовалась у Елены Степаненко, возможно ли ее воссоединение с Евгением Петросяном. "Ой, упаси Бог!" – коротко ответила юмористка. При этом артистка дала понять, что сейчас в ее личной жизни ничего не происходит. "У меня никого нет, но весна ведь только начинается", – многообещающе отметила Елена Степаненко.