"Горько плакал": смерть дорогого человека от коронавируса подкосила Буйнова

Гитарист Александра Буйнова Константин Щукин скончался от коронавируса. У 51-летнего мужчины остались жена и двое детей.



Трагическую новость певец сообщил в своем инстаграм-аккаунте. Музыканта не стало 15 апреля. Александр Буйнов выразил соболезнования близким друга и коллеги.

Он отметил, что жизнь и смерть ходят рядом. "Не припомню, когда еще я так горько плакал", – заявил артист. По словам исполнителя, больной коронавирусом Щукин был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких на протяжении пяти дней.

Александр Буйнов сравнил коронавирус в России с линией огня, которая проходит рядом: через наши дворы и квартиры, магазины и аптеки. Он задал фолловерам вопрос: неужели кому-то в сложившейся ситуации все еще хочется погулять?

Напомним, из-за коронавируса в России до 30 апреля действует режим самоизоляции. Гражданам запрещено без крайней необходимости выходить на улицу. Разрешено лишь посещать магазины, а также выносить мусор и гулять с собаками.

За последние сутки выявлено 4785 случаев заражения коронавирусом в России. Общее число заболевших COVID-19 превысило 36793, более трех тысяч человек выздоровели.

