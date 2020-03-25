Буйнов о страшном диагнозе: Я безнадежный оптимист

Александр Буйнов в эфире программы "Судьба человека" рассказал, как ему удалось победить смертельное заболевание. Справиться с недугом помогла любимая жена.

Она первая узнала о том, что артисту поставили страшный диагноз. Супруга поддерживала певца, советовала быстрее возвращаться к музыке и готовиться к выступлениям. Творчество очень помогло Александру Буйнову не расклеиться в период болезни. "На десятый день после операции с тремя трубками в животе он уже работал", – рассказала Елена.

Впрочем, артист признался, что не сильно расстроился, когда узнал диагноз. "Я безнадежный оптимист, романтик, фантазер. Это не конец света. Я очень люблю жизнь", – рассказал музыкант в эфире шоу "Судьба человека".

Когда он заявил друзьям о болезни, они предложили сразу же лететь в Европу на лечение. Однако артист отказался, так как считает себя патриотом. "Я фанат нашей медицинской системы", – отметил Буйнов.

Супруга все время находилась рядом. Она два месяца провела с ним в онкоцентре на соседней кровати. Одно присутствие жены давало музыканту силы на борьбу с раком.

Как отметил Александр Буйнов, он даже в период лечения не терял чувства юмора. "Я все время смешил врачей, артисты ко мне приезжали. С оптимизмом смотрел в будущее", – вспоминает певец.