Буйнов о страшном диагнозе: Я безнадежный оптимист

Она первая узнала о том, что артисту поставили страшный диагноз. Супруга поддерживала певца, советовала быстрее возвращаться к музыке и готовиться к выступлениям. Творчество очень помогло Александру Буйнову не расклеиться в период болезни. "На десятый день после операции с тремя трубками в животе он уже работал", – рассказала Елена.
Впрочем, артист признался, что не сильно расстроился, когда узнал диагноз. "Я безнадежный оптимист, романтик, фантазер. Это не конец света. Я очень люблю жизнь", – рассказал музыкант в эфире шоу "Судьба человека".
Когда он заявил друзьям о болезни, они предложили сразу же лететь в Европу на лечение. Однако артист отказался, так как считает себя патриотом. "Я фанат нашей медицинской системы", – отметил Буйнов.
Супруга все время находилась рядом. Она два месяца провела с ним в онкоцентре на соседней кровати. Одно присутствие жены давало музыканту силы на борьбу с раком.
Как отметил Александр Буйнов, он даже в период лечения не терял чувства юмора. "Я все время смешил врачей, артисты ко мне приезжали. С оптимизмом смотрел в будущее", – вспоминает певец.
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