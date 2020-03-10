"Будет гнить на зоне!": сбежавшая домработница раскрыла страшную тайну Кравец

Сама Алена очень открытая, доверчивая и добрая. "Я никогда не запираю шкафы, ибо привыкла доверять людям, а нечистые на руку люди порой этим пользуются", – вздыхает Кравец. Она уже ловила за руку прислугу, которая норовила что-то умыкнуть – украшения, сумки, платья, дорогой парфюм. А тут не уследила...
Возможно, для многих мы раскроем страшную тайну, но прекрасные белые кудри Алены – изящный парик. Главная светская львица Москвы обожает всякие конструкции для волос. Их у нее – целая коллекция.
"У меня в доме есть особая постижерная комната, в которой хранятся парики, – говорит она. – Среди них был самый любимый. Ручной работы, сделан на заказ в итальянской мастерской из настоящих волос. Стоит три тысячи евро. Я его надевала редко – на самые важные концерты и эфиры. А вчера собиралась на съемку и не нашла его! Он просто исчез!"
Алена грешит на последнюю домработницу, которая на днях спешно уволилась. Больше взять парик некому. Ну не муж же надел его, в самом деле! "Буду писать заявление в полицию, – вздыхает обворованная Кравец. – Отправлю гнить мерзавку на зону, чтобы неповадно было чужие вещи присваивать. У меня доме есть камеры наблюдения. Думаю, следователям они помогут".
Кравец говорит, что без парика чувствует себя
раздетой. "У меня не самые густые и довольно короткие волосы. Не буду
лукавить: мне, как любой женщине, хотелось всегда выглядеть сногсшибательно... Меня волнует другое. Куда воровка будет пристраивать этот парик?! Он сделан по форме моей миниатюрной головы и больше ни на какого не налезет!" – удивляется актриса и певица.
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