Расставшийся с Муцениеце Прилучный шокировал окровавленным лицом

В конце зимы Павел Прилучный и Агата Муцениеце практически одновременно объявили, что решили расстаться. Публикация артистки получилась весьма эмоциональной. Актер в свою очередь постарался рассказать о разводе максимально нейтрально. Оба не стали объяснять, почему так решили.
Отметим, что актеры были вместе десять лет. В браке родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. Интересно, что на протяжении их совместной жизни в Сети то и дело муссировались слухи об очередной беременности Муцениеце или о разводе. К сожалению миллионов фанатов, случился второй вариант.
Сообщив о расставании, Прилучный и Муцениеце подчеркнули, что сохранили дружеские отношения. Действительно, Павел подарил Агате бриллиантовое кольцо на день ее рождения. Правда, сам на празднике не появился. Почему, не известно. Возможно, причиной стали съемки у режиссера Тимура Бекмамбетова.
Павел Прилучный играет главную роль в картине "Девятаев". Сюжет строится на событиях, произошедших во время Великой Отечественной войны. Говорят, ради роли актеру пришлось худеть на 20 килограммов. По сюжету его герой сбегает из плена.
На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" артист делится с поклонниками фото и видео со съемок. Так, он обнародовал кадр, на котором предстал в весьма неряшливом виде и с кровавыми следами на лице. "От винта!" – коротко подписал снимок Павел Прилучный.
Подписчики неоднозначно отреагировали на публикацию. Одни ужаснулись видом изможденного артиста, другие попытались выяснить, действительно ли он радикально худеет для роли, а третьи пожелали актеру успеха.
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