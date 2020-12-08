"Все это сфабриковано": Брухунова взорвалась из-за нападок на Петросяна

Евгений Петросян и его избранница с самого начала их отношений не любили распространяться об их подробностях. Обстановка окончательно накалилась, когда юморист развелся, и пара в тайне заключила брак. Вокруг этого союза всегда было множество сплетен, бороться с которыми никто не стремился. Недавно все изменилось.

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