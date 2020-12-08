"Все это сфабриковано": Брухунова взорвалась из-за нападок на Петросяна

Евгений Петросян впервые за долгое время дал откровенное интервью в программе "Эмпатия Манучи" на YouTube. Юморист подробно рассказал о своих отношениях с Еленой Степаненко, разводе и браке с Татьяной Брухуновой. Сам ведущий шоу Вячеслав Манучаров позднее пришел в "Пусть говорят", чтобы рассказать всей стране о встрече с Евгением Вагановичем.
Вячеслав сообщил, что они с Петросяном в хороших отношениях, знакомы достаточно давно, а потому его целью было просто раскрыть его, сделать честное интервью. Появление ведущего на федеральном канале вызвало бурную реакцию в социальных сетях, а поклонники пары Евгения и Татьяны сразу же начали писать ей.
Брухуновой пришлось ответить всем интересующимся. Она попросила не писать ей ничего на эту тему, так как к появлению Манучарова на телевидении отношения она не имеет. "Я не давала право и никого не уполномочивала обсуждать меня и мою семью! Все это сфабриковано без моего участия! Я не смотрела и смотреть не стану! Это никакого отношения ко мне не имеет!"– возмутилась она.
Напомним, супруга Евгения Петросяна уже несколько раз рассказывала, что излишний интерес к их семье ее скорее пугает, чем радует. Она не привыкла жить под пристальным вниманием журналистов, не была к этому готова.
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