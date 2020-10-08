"Парень из провинции": Петров вышел в свет в замызганной одежде

По словам историка, пара невероятно дополняет друг друга, причем в традициях русских сказок. Имидж актера прекрасно подходит под образ Иванушки-дурачка, который влюбился в боярскую дочку. Телеведущей отметил, что ребята отлично смотрятся вместе – позитивно, у них всегда лучезарная улыбка. По словам Александра Васильева, совсем неважно, какие роли исполняет Саша Петров, это никак не сказывается на его имидже.
Историк моды отметил, что актеры – герои своего времени. Часто пара выбирает для выходов наряды, которые еще 10 лет назад было сложно представить на красных дорожках. "Он словно бравирует своей простотой, как парень из провинции", – делится Васильев.
По мнению эксперта, после пандемии коронавируса все люди будут так ходить – расслабленно. Саша Петров и Стася Милославская одеваются как американцы в послевоенные годы: рубашки навыпуск, удобная обувь, спортивные штаны...
Для Александра Васильева слегка удивительно, что актер может прийти на премьеру фильма в замызганных джинсах, мятой футболке и кепке. Так звезды не ходят, однако общемировая тенденция диктует свои правила.
При этом артисты не одеты как попало, все очень продумано, а вещи стоят огромных денег. "Саша со Стасей выглядят как типичные представители нового поколения и эпохи", – отметил эксперт моды.
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