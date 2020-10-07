Летучую засняли с жеребцом

Елена Летучая в личном блоге поделилась снимками с красавцем. Артистка заявила, что сегодня она на коне.

Теледива опубликовала три портрета со статным жеребцом. Звезда позирует рядом с животным в белой рубашке и черных брюках галифе. Артистка распустила волосы и почти отказалась от макияжа.

Поклонники тут же стали гадать, какой же породы конь рядом с Еленой Летучей. Некоторые предположили, что это арабский жеребец, однако телеведущая не подтвердила догадок. "Нет, это точно не араб. Похоже, помесь чистокровной верховой и латвийца", – заявила звезда.

Фанаты пришли в восторг от внешнего вида артистки. "Классно, а почему бы и на коне не поскакать. Развлечься и отдохнуть ох! с удовольствием!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Елена, прекрасная серия фото!", "Очень красиво! И грациозно 😍", "Очень красивые фото! На коне интересно увидеть", "Восхитительные фото 😍. Боже, как я люблю лошадей. Они прекрасны", – написали в комментариях.

Напомним, на прошлой неделе Елена Летучая впервые после карантина вышла в свет. Артистка появилась на премии "GQ Человек года 2020". Однако внешний вид звезды озадачил поклонников. Как оказалось, за время самоизоляции теледива заметно поправилась. Впрочем, еще весной она жаловалась в личном блоге, что не может заниматься спортом из-за перелома ребер.