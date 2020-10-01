"Тяжело приняла эту новость": стала известна реакция Степаненко на сына Петросяна от молодой жены

В близком кругу говорят, что Елена Степаненко тяжело восприняла известие о том, что у ее бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна и его новой жены, молодой помощницы Татьяны Брухуновой родился сын. По слухам, боясь за ребенка, новоиспеченная мамочка даже отправила его к родственнице в Тулу.

Первая информация о том, что у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, оформивших отношения в декабре прошлого года, появилась еще в начале весны. По некоторым данным, мальчик родился не в Москве. Как выяснили ушлые репортеры, рождение ребенка до сих пор не зафиксировано ни в одном столичном департаменте.

В близком окружении предполагают, что малыш Ваган мог до последнего времени находиться в Туле, где живет мать Татьяны Брухуновой. "Евгений Ваганович не хотел сглазить свое счастье, боялся, чтобы его бывшая жена Лена Степаненко, с которой они по-прежнему делят в суде свое миллиардное состояние, узнала об этом ребенке раньше времени", – высказал мнение сатирик Леонид Натапов.

По его словам, Елена Степаненко "тяжело приняла эту новость". "Она ведь после развода осталась одна, свою жизнь не устроила, хотя денег от Петросяна ей немало перепало", – отметил друг семьи Петросяна. По его мнению, Татьяна Брухунова просто испугалась зависти бывшей жены юмориста, поэтому и предпочла спрятать сына подальше.

А вот у актрисы Людмилы Поргиной другая версия. "Он тяжело им достался, не сразу все получилось", – высказала свое мнение вдова актера Николая Караченцова. Она призналась, что жалеет, что они с мужем в свое время тоже не завели второго ребенка. Но тогда были не самые подходящие условия. "Когда мы еще могли это сделать, были 90-е годы, тогда даже народные артисты сидели дома с пустыми холодильниками", – объяснила артистка.

Людмила Поргина рада за Евгения Петросяна и Татьяну Брухунову. По ее мнению, рождение ребенка сделало эту семью еще счастливее.