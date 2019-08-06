"Зайчишки": народ растаял от трогательных фото Жасмин с детьми

Исполнительница опубликовала совместные кадры на своей странице в Instagram. На фото знаменитость с детьми играет под большим деревом, изображая котиков. "Три кота, три хвоста", – подписала свой пост певица Жасмин.
Артистка на снимках выглядит по-домашнему без макияжа и в скромном темном платье в мелкий горох. Малыши же одеты по-летнему ярко. Пользователям соцсети фотографии знаменитой мамы с детьми пришлись по душе.
"Жасмин, какие у вас дети хорошие", "Мальчик подрос", "Ваша маленькая принцесса вырастет красавицей! Здоровья вам!", "Зайчишки", "Милашки", "Красотульки", "Замечательная мама, очаровательные дети", – написали в комментариях поклонники звезды.
Напомним, кроме младших детей от молдавского бизнесмена Илана Шора у певицы Жасмин есть 21-летний сын от предпринимателя Вячеслава Семендуева. Как писали "Дни.ру", ранее стало известно, что муж артистки был приговорен судом Кишинева к семи с половиной годам тюрьмы. Однако Илану Шору удалось незаконно покинуть Молдавию, и его объявили в международный розыск.
Супруга певицы Жасмин судили по двум статьям Уголовного кодекса Молдавии – "Мошенничество" и "Причинение материальных убытков". Бизнесмену инкриминируется участие в деле о банковских махинациях.
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