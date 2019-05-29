Сын Жасмин свел поклонниц матери с ума
На днях Сара поделилась кадром в честь дня рождения сына Мирона. Ему исполнилось три года.
На фото они в одинаковых футболках, певица держит малыша на руках. Артистка подписала снимок якобы от лица ребенка: "Мне уже три года и, как настоящий полноценный мужчина в расцвете сил, я мужественно терплю, пока мама нафотографируется со мной на ручках, нацелует и отпустит, наконец".
Фотография вызвала бурю эмоций у поклонников. Тут же посыпались поздравления и любезности. "Малыш – очарование", "Какой сладкий ангелочек", – осыпали комплиментами фанаты.
"Ух, эти щечки, эти ушки", – умилилась подписчица.
Напомним, Сара Манахимова – многодетная мать. У нее трое детей. Самый старший – сын Михаил от первого брака. Второй раз она вышла замуж за молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, которому подарила дочь Маргариту и наследника Мирона, сообщает Пятый канал.
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