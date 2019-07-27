"Пью вино с рождения": Жасмин ответила на вопросы о пристрастии к алкоголю

Очередной день музыкального фестиваля "Жара" в Баку завершился вечеринкой у гостеприимного хозяина этого грандиозного праздника EMIN'а. А уже утром звезды собрались у Вадима Верника на традиционном бранче журнала "ОК!". Корреспондент "Дни.ру" пил и ел там вместе с Жасмин.

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