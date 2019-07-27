"Пью вино с рождения": Жасмин ответила на вопросы о пристрастии к алкоголю

"Ну что, Жасмин, болит у вас голова после вчерашнего?" – прямо спросил певицу корреспондент "Дни.ру" певицу. "А вот и не угадали – я на афтепати не была! – улыбнулась Жасмин. – Мне сказали, что после выступления можно пойти в отель, отдохнуть немного, переодеться, а потом, если сильна, идти развлекаться. А я пришла в номер и просто уснула! Слабая стала!"
"Хотя однажды на своем дне рождения я плясала на столе босиком, беременная дочерью Маргаритой, растолкав все бокалы, – продолжает артистка. – Причем сама ни грамма не пила! А что было бы, окажись я пьяной?!"
Про пьянку, конечно, Жасмин шутит – она строгого воспитания и нравов. "Я – дагестантская женщина, мне с рождения наливали вино, однако крепкие напитки никогда не пила, – уверяет артистка. Друзья смеются, зная, что я никогда в жизни даже водку не пробовала. Клянусь! Однажды пила виски – мне не понравилось. Коньяк – тоже не мое, хотя многие друзья-артисты советуют его от головной боли".
Пьяной Жасмин тоже не была никогда в жизни. "Могу позволить себе больше трех бокалов только на каких-то своих закрытых вечеринках, корпоративах, – призналась исполнительница. – Но никогда не напивалась так, чтобы валяться. К сожалению или к счастью".
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