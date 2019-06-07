Отказывавшийся от ребенка Головин из "Кадетства" получил результаты ДНК-теста
Щелковский городской суд Москвы разобрался в этом непростом деле. Суд определил родство Александра Головина и его предполагаемой дочери Оливии.
ДНК-тест дал положительный результат – артист является биологическим отцом малышки. Теперь звезда "Кадетства" будет выплачивать алименты на содержание годовалого отпрыска. Также Головину предстоит познакомиться с дочерью – ранее артист ребенка не признавал, сообщает Super.ru.
Напомним, что несколько месяцев назад в студию "Пусть говорят" приехала Светлана Белогурова. Женщина рассказала, что после непродолжительного романа с актером Александром Головиным у нее родилась дочь.
Молодые люди познакомились во время съемок фильма "Женщины против мужчин. Крымские каникулы". Головин исполнял одну из главных ролей, а Белогурова работала гримером. Между ними сразу вспыхнула страсть, однако, когда Светлана сообщила о беременности, Александр резко прекратил общение.
Экс-возлюбленная актера обратилась за помощью к адвокату Екатерине Гордон. Позже Светлана Белогурова подала в суд на Александра Головина.
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