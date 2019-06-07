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Шоу-бизнес

Отказывавшийся от ребенка Головин из "Кадетства" получил результаты ДНК-теста

Александр Головин. Фото: www.globallookpress.com
Фемида поставила точку в затянувшемся споре звезды сериала "Кадетство" и его экс-возлюбленной, гримера Светланы Белогуровой. Несколько месяцев назад девушка заявила, что 30-летний Александр Головин является отцом ее ребенка.
прочитано 4839 раз

Щелковский городской суд Москвы разобрался в этом непростом деле. Суд определил родство Александра Головина и его предполагаемой дочери Оливии.

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ДНК-тест дал положительный результат – артист является биологическим отцом малышки. Теперь звезда "Кадетства" будет выплачивать алименты на содержание годовалого отпрыска. Также Головину предстоит познакомиться с дочерью – ранее артист ребенка не признавал, сообщает Super.ru.

Напомним, что несколько месяцев назад в студию "Пусть говорят" приехала Светлана Белогурова. Женщина рассказала, что после непродолжительного романа с актером Александром Головиным у нее родилась дочь.

Молодые люди познакомились во время съемок фильма "Женщины против мужчин. Крымские каникулы". Головин исполнял одну из главных ролей, а Белогурова работала гримером. Между ними сразу вспыхнула страсть, однако, когда Светлана сообщила о беременности, Александр резко прекратил общение.

Экс-возлюбленная актера обратилась за помощью к адвокату Екатерине Гордон. Позже Светлана Белогурова подала в суд на Александра Головина.

Автор: Руслана Алексеева7 июня 2019, 08:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Главная звезда сериала "Кадетство" изменилась до неузнаваемости

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Зачем позориться и рожать детей мужчинам, которые тебя и знать не хотят. Стыдно вешаться на мужика, который воспринимает тебя женщиной на одну ночь.
Может быть она любила его? Не? Был бы старый урод, тогда да, можно говорить, что родила ради денег. А тут парень симпатичный, молодой, талантливый.
ГОСТЬ 2
Ответить
Согласен с мнением предыдущего гостя. Закон, позволяющий любой представительнице прекрасного пола, зачастую не самой лучшей и порядочной, устроить или подстроить хотя бы одно свидание, и затем на основании экспертизы ДНК (ее у нас не стесняются фальсифицировать) требовать и получать алименты, является несправедливым дискриминационным по отношению к мужчинам. Не так уж и давно, в советские времена, был более адекватный закон: чтобы получить алименты вне брака, нужно было доказать полгода совместной жизни и совместного ведения хозяйства. Сочувствую Александру Головину.
Гость
Ответить
Зачем позориться и рожать детей мужчинам, которые тебя и знать не хотят. Стыдно вешаться на мужика, который воспринимает тебя женщиной на одну ночь.
1

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