Загнанный в угол актер устроил мерзкую истерику у Шепелева

В гостях у шоумена Дмитрия Шепелева популярный актер Игорь Стам выяснял отношения с невестой. В студии программы "На самом деле" Ситуация настолько накалилась, что у звезды экрана случился нервный срыв.

Будущая жена Игоря Стама – Мария Златорунская полагает, что артист обманывает ее. "Больше полугода назад Игорь сделал мне предложение. Мы откладывали свадьбу до покупки квартиры. Каково было мое удивление узнать, что квартира куплена и в ней проживает некая барышня, которая якобы является его родственницей", - рассказала она ведущему ток-шоу "На самом деле" Первого канала.

Мария полагает, что Игорь завел параллельные отношения с некой Ксенией. Златорунская сама когда-то увела Стама из семьи, ради нее актер оставил жену и двоих малолетних детей. Теперь девушка боится, что ситуация повторится, но в этот раз брошенной окажется она.

Игорь Стам тоже появился в студии "На самом деле". Он опроверг обвинения невесты и поклялся ей в любви. Однако проверка на детекторе лжи показала, что актер обманывает Златорунскую.

Предполагаемая любовница артиста – Ксения Стам тоже приехала на съемочную площадку ток-шоу. Девушка уверяла присутствующих, что является родственницей Игоря. Меж тем, отвечая на вопросы экспертов, она постоянно путала факты собственной биографии, что позволило присутствующим в студии "На самом деле" усомниться в правдивости ее слов.

После ведущий шоу Дмитрий Шепелев пригласил отца Игоря – Владимира Валентиновича Стама. Родитель артиста заявил, что Ксения является его внучатой племянницей, именно он пригласил девушку в Москву и поселил в квартире сына. Проверка на полиграфе показала, что Стам–старший лукавит. Более того, выяснилось, что он покрывает похождения отпрыска.

Не выдержав давления экспертов, Ксения призналась, что уже давно состоит в интимной связи с Игорем. Именно к ней Стам ушел от жены. Актер, по словам девушки, купил квартиру для их совместного проживания. Детектор лжи подтвердил ее показания.

Слова Ксении вывели Игоря из себя. Загнанный в угол артист вскочил с места и принялся срывать с себя датчики полиграфа. У мужчины в буквальном смысле началась истерика: актер метался по площадке ток-шоу "На самом деле", хватал невесту за руки и кричал о своей невиновности. "У меня была связь с тобой только по телефону", – не унимался Стам.