Шепелев обнародовал результаты ДНК-теста с предполагаемой дочерью Абдулова

Звезда российских сериалов Виталий Абдулов недавно узнал, что является отцом 19-летней девушки. Артист попросил редакторов программы "На самом деле" Первого канала разобраться в ситуации.

"Я не отказываюсь брать на себя ответственность, но я должен быть уверен, что это моя дочь", – отметил Виталий Абдулов в студии программы "На самом деле".

По словам артиста, несколько месяцев назад через соцсети он разыскивал давнюю возлюбленную Марию Фок. На его объявление откликнулась 19-летняя Мария Фокс.

Девушка рассказала Виталию, что женщина, которую он ищет, – это ее мать, умершая год назад. По словам Марии, перед смертью родительница раскрыва правду о ее настоящем отце. Теперь Фокс уверена, что является дочерью Абдулова.

Артист попросил предоставить доказательства, хотя бы фотографии с мамой. Однако Мария заявила, что снимков нет и не было, так как ее семья всегда жила вдали от цивилизации: у них никогда не было фотоаппарата и мобильного телефона. Артист потребовал ДНК-экспертизу, однако девушка категорически отказалась проходить исследование.

"Мне обидно, что человек не видит во мне дочь. Я ведь так похожа на нее. Я не чувствую этого отклика. Мне обидно. Я сейчас не в том, эмоциональном состоянии", – плакала Фокс в студии программы "На самом деле".

Меж тем Виталий Абдулов сообщил, что все-таки сделал генетическую экспертизу. Он тайно раздобыл биологический материал Марии Фокс. Ведущий программы Дмитрий Шепелев озвучил результаты исследования.

"Вероятность того, что Виталий Абдулов и Мария Фокс являются отцом и дочерью составляет 0%", – зачитал шоумен присутствующим.

После редакторы ток-шоу "На самом деле" пригласили в студию гостя, который наблюдал за эфиром из-за кулис. Им оказалась экс-возлюбленная Абдулова Мария Фок.

"Мария, объясните, как вы могли похоронить живого человека?" – с вызовом обратился Шепелев к 19-летней Фокс.

Далее экс-зазноба артиста рассказала, что впервые видит сидящую перед ней девушку. 19 лет назад она действительно родила ребенка, но, во-первых, на свет появился мальчик, а во-вторых, отцом ее сына является не Абдулов, а ее первый супруг.

На съемочную площадку "На самом деле" приехала также предпринимательница Наталья Иванова. Женщина отметила, что хорошо знает Марию Фокс: девушка давно шантажирует ее мужа, рассказывая всем, что беременна от него. "Это волк в овечьей шкуре. Это девушка с пониженной социальной ответственностью. Ее фамилия Мария Синько", – заявила Иванова присевающим в студии "На самом деле".