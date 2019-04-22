"Обещал жениться": родившая любовница требует три миллиона от звезды "Кадетства"
Брюнетка рассказала в студии передачи, что познакомилась с актером из сериала "Кадетство" в январе 2009 года в ночном клубе Санкт-Петербурга. По словам девушки, после вечеринки они с Артемом Тереховым поехали к ней домой, поскольку родителей не было дома.
"Наш роман продлился два с половиной месяца", – поделилась Лилия. Она заверила, что Артем уговаривал ее переехать жить к нему в Москву, обещал жениться, но потом просто сбежал. Девушка утверждает, что через несколько недель после расставания с артистом она узнала о беременности.
Лилия заверила, что за это время никак не могла связаться с Артемом. По ее словам, она хочет добиться от него признания отцовства и выплаты алиментов за все то время, пока его не было. "Три миллиона рублей хотя бы", – заявила экс-избранница актера.
Появившийся в студии Артем Терехов заявил, что долгое время девушка его шантажировала. Он дал свое согласие на ДНК-тест, но Лилия отказалась. Она заявила, что ребенка нет в студии, но при этом подписала документ о своем разрешении на проведение генетической экспертизы.
Оказалось, что ребенок присутствовал на съемочной площадке. Не только детектор лжи, но и проведенная ДНК-экспертиза показали, что Терехов не является отцом сына Еремеевой.
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