Шепелев разоблачил самозванца после обнародования ДНК-теста
Еще до эфира ток-шоу с Селезневым связались родственники Карцева. Они предложили молодому мужчине пройти генетическое исследование. Василий наотрез отказался, отметив, что на наследство знаменитости не претендует. Однако редакции программы "На самом деле" удалось добыть компромат на предполагаемого сына Романа Андреевича.
Законный отпрыск актера Павел Кассинский уверен, что Селезнев проходимец. "Это абсолютный самозванец, это абсолютный мошенник, такого быть просто не может", – уверял он присутствующих на съемочной площадке.
Павел признался, что некоторое время поддерживал связь с Василием, пытаясь избежать шумихи в прессе. Также Кассинский добыл биологический материал Селезнева для проведения тайной ДНК-экспертизы. Результаты исследования законный наследник Карцева передал ведущему ток-шоу "На самом деле" Дмитрию Шепелеву.
"Вероятность того, что Павел Кассинский и Василий Селезнев являются братьями, практически исключена. Вы не сын Романа Карцева", – сообщил Шепелев.
После ведущий "На самом деле" отметил, что отрицательные результаты исследования не доказывают злого умысла в действиях жителя Подмосковья. Дмитрий предположил, что Василий мог быть обманут своей матерью.
После в студии программы "На самом деле" появился адвокат Александр Бенхин. Юрист провел собственное расследование. Он выяснил, что настоящий отец Василия – Александр Селезнев – много лет сидел в тюрьме. Сразу после освобождения мужчина скончался.
Прямо на съемочной площадке ток-шоу "На самом деле" Василий прошел проверку на детекторе лжи. Показания полиграфа подтвердили заявление адвоката. Более того, выяснилось, что Селезнев знал правду о настоящем отце. Говоря о своей связи с Романом Карцевым, он руководствовался корыстными мотивами.
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