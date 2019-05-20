Шепелев покопался в грязном белье жены известного актера
Сергей познакомился с Натальей на съемках. Будущая супруга звезды работала художником по костюмам. Степин моментально влюбился в очаровательную брюнетку. Вместе они уже восемь лет. Наталья подарила актеру сына Мирона.
Однако семейную идиллию разрушил некий Сергей Гудзь. В студии программы "На самом деле" мужчина заявил, что много лет состоит в интимных отношениях с женой знаменитости. Более того, именно он является настоящим отцом Мирона и согласен на генетическую экспертизу. Гудзь сообщил, что знаком с Натальей более 20 лет.
"Она меня отправила в армию. Немножко, правда, оскорбила. Назвала меня деревенщиной, но этим подкинула желание чего-то достичь, как-то заработать. Я вернулся, а она меня не дождалась. Написала, что вышла замуж. Я люблю ее безумно, она для меня муза", – рассказал Сергей ведущему "На самом деле" Дмитрию Шепелеву.
Когда Наталья развелась, они, по словам Гудзя, воссоединились. Однако их счастье длилось недолго: девушка увлеклась актером Сергеем Степиным. Спустя время общая знакомая показала ему фотографию Мирона.
"Она сказала, что ребенок родился в октябре 2012 года, и я начинаю понимать. У нас был роман в том же году в марте. Я посчитал, получается 9 месяцев", – продолжал Сергей Гудзь.
Наталья, которая тоже появилась на съемочной площадке "На самом деле", слова бывшего возлюбленного отрицает. Она заявила, что Гудзь ее преследует. По словам женщины, она виделась с ним всего один раз.
Меж тем супруга Сергея Гудзя – Ольга склонна верить словам мужа. "Сколько я знакома с Сережей, она постоянно рядом. Каждые два дня он бывает в Москве и мне кажется, они видятся", – отметила она.
Ведущий шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев озвучил результаты ДНК-исследования. Анализ показал, что Сергей Степин является отцом Мирона с вероятностью 99.9% Эксперты проекта пришли к выводу, что Гудзь взъелся на супругу артиста после того, как та обозвала его деревенщиной.
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