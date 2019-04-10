"Мама спит с моим мужчиной": вскрывшийся любовный треугольник закончился скандалом у Шепелева

Модель Элина Ковальская подозревает, что возлюбленный – актер Станислав Эрдлей крутит роман с ее матерью Мариной Рыльцовой. Девушка попросила редакторов программы "На самом деле" Первого канала помочь вывести двух самых близких для нее людей на чистую воду.

Элина Ковальская первой появилась в студии. "Я уверена, что моя мама спит с моим мужчиной", – с порога заявила она ведущему Дмитрию Шепелеву.

О том, что стала частью любовного треугольника, Ковальская узнала от соседки. Якобы в Станислав тайком навещает квартиру, в которой находится ее мать.

Марина Рыльцова также была приглашена на съемки "На самом деле". Женщина обвинения дочери отрицает. "Мне очень больно смотреть, как меня дочь обвинят, как же мне больно, что она несет эту грязь", – сказала она присутствующим.

После выяснилось, что Станислав действительно зачем-то приезжал к Марине в тайне от Элины и даже оставался у нее до утра. "Он пришел пьяный вдрызг, я оставила его ночевать. Вот и все. Ничего более", – оправдывалась мать модели.

Рыльцова отказалась проходить проверку на детекторе лжи, сославшись на гипертоническую болезнь. Женщина предоставила справку из лечебного учреждения. Редакторы сделали запрос в поликлинику, которая якобы выдала эту бумагу. Выяснилось, что документ фальшивый.

Станислав Эрдлей также появился в студии "На самом деле". Он заявил, что действительно приходил ночевать в квартиру к будущей теще. Якобы – это его жилплощадь, и он имеет право там находиться.

Меж тем мать Станислава принесла в редакцию программы кадры с камеры видеонаблюдения, которая расположена в подъезде. "Эта милая дама соблазняла моего мальчика", - отметила расстроенная родительница артиста.

На большом экране студии "На самом деле" продемонстрировали запись. На ней Станислав и Марина обнимаются и целуются на площадке у лифта.

Увиденное шокировало Элину. Модель горько заплакала, после сорвала с себя датчики полиграфа, сняла туфли и одну за другой кинула их в Станислава. Параллельно из ее уст лился отборный мат.

"Я не могу объяснить почему это произошло, может быть воздействие алкоголя. Черт попутал. Я никому не изменял. У нас же не было интимных отношений с Элиной", - нелепо оправдался Эрдлей в студии "На самом деле".

"Прости меня Элиш. Ты меня простишь?" - заискивала перед дочерью Марина Рыльцова. Девушка в ответ только сильнее зарыдала.