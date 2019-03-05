Бузова с криком накинулась на "сделавших детей" мужчин

Поющая ведущая резко высказалась об отцах, которые после развода перестают заботиться о своих детях. Ольга Бузова заявила, что никогда не сможет понять таких родителей.

Гневной отповедью звезда разразилась на своей странице в Instagram. Причиной стала одна из тем, поднятых в эфире нового выпуска программы "Бородина против Бузовой".

На ток-шоу пришла экс-супруга участника "Дома-2" Алексея Безуса. Елена Дегтярева заявила, что бывший муж не помогает ей воспитывать их общую дочь Мию. "Последние полтора месяца Леша безразлично относится к ребенку. Один раз за это все время позвонил. И финансово не помогает", – призналась девушка.

Кроме того, Дегтярева заявила, что у нее почти нет денег, потому что она не может найти работу. Ольга Бузова жестко отреагировала на слова Елены. "Если мужчина делает детей, то он должен помогать", – вынесла вердикт телеведущая.

В описании к посту Ольга Бузова продолжила эту тему. "Я никогда не смогу понять и принять тот факт, что родитель может перестать помогать и заботиться о своем ребенке, даже если отношения закончились", – заявила певица. При этом она отметила, что понимает, что пара может расстаться, но не возьмет в толк: почему при этом страдают дети?

"Почему мужчина, когда уходит из семьи, забывает о своих обязанностях и перестает нести ответственность за жизнь своего ребенка???"– отметила ведущая. Многие поклонники Ольги Бузовой решили, что резкое заявление звезды было адресовано не только участнику реалити-шоу, но и ее экс-супругу, футболисту Дмитрию Тарасову.

"Вы про это Тарасову говорили? Вот скажите честно??? Почему умные речи мы толкаем только со стороны? Когда вы с ним жили, вас волновало, что живете с человеком, который положил на свою дочь???" – высказался один из фолловеров Ольги Бузовой. Дело в том, что в последние полгода имя спортсмена часто появляется в СМИ в связи с его конфликтом с первой женой Оксаной Пономаренко, воспитывающей старшую дочь спортсмена Ангелину-Анну. Осенью прошлого года она заявила, что Тарасов уже более шести лет не платит алименты.