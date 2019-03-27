Кажется, что звезды не отдыхают ни дня и все ради того, чтобы нам было что обсудить. Чаще всего речь идет вовсе не об их творчестве, а о скандалах в личной жизни. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 марта 2019 года.

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