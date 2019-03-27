Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 марта 2019 года
Люди врезали Рудковской за "издевательства" над маленьким сыном
Яна Рудковская презентовала игрушку Чебусашку – чебурашку белого цвета с ушами, выкрашенными в цвет российского флага, и с лицом ее младшего сына. Мальчик появился на льду в аналогичном виде, представив новинку.
"Дорогие ,я очень рада, что в год ,когда легендарному Чебурашке исполняется 5⃣0⃣лет , Санечка @gnomgnomych в телевизионном шоу (где он с папой – главные герои , на одном из топовых телевизионных каналов Японии – TBS), не только выиграл все соревнования по " Виртуозности Катания" , но и презентовал свою игрушку ЧебуСашку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Яна Рудковская на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Материал дополняется.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 марта 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах. Обсудить их можно на нашем форуме.
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