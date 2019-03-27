"Извините, мешки не ношу": Волочкова дерзко ответила на подношение Собчак
По мнению Анастасии Волочковой, Ксения Собчак ко всему относится со стебом. Она убеждена, что гламурная блондинка пристально следит за ее жизнь, хотя та и утверждает противоположное. При этом на все выпади скандально известной ведущей балерина реагирует спокойно. "Во что бы ни нарядилась Ксюша, из нее не вытравить ехидства, злорадства, зависти, неудовлетворенности. А мой принцип другой: то, что происходит у нас в душе и отражается на лице, гораздо важнее внешнего облачения", – высказалась Анастасия Волочкова.
Во время съемки шоу не обошлось без конфуза. Так как съемка проходила дома у артистки, Ксения Собчак захотела примерить балетную пачку Анастасии Волочковой. Но та на ней не сошлась. "С улыбкой на лице постаралась сгладить этот момент. Для меня главное в любой ситуации – оставаться человеком", – объяснила балерина.
Недавно на шоу "Секрет на миллион" Ксения Собчак призналась Лере Кудрявцевой, что считает наряды Анастасии Волочковой недопустимыми и предложила балерине составить ей более подходящий гардероб. Поэтому на съемку к балерине гламурная блондинка приехала с вещами. Однако Анастасия оценила их очень низко. "Стилисты Ксении привезли мне бесформенные вещи на пару размеров больше – джинсы, пиджак... Извините, мешки не ношу", – цитирует Анастасию Волочкову Starhit.
Балерина убеждена, что ей по роду деятельности куда ближе красивые платья. "Если бы работала в офисе, ходила бы в деловых костюмах, но, к счастью, могу позволить себе красивые платья. Да, если угодно, это мой фирменный стиль. Я – праздник всегда и везде. Меня хотят подогнать под всех. А я намерена оставаться собой", – кокетливо заявила артистка.
В заключение Анастасия Волочкова отметила, что не Ксении Собчак судить о ее достижениях. "Я представляла Россию на самых прославленных сценах мира. Помимо того, чтобы сесть на шпагат, нужно еще с отличием окончить академию балета, нужно стать прима-балериной Мариинского театра и Большого театра. Ксения не может мне простить, что звание прима-балерина уже пожизненно мое", – дерзко заключила Анастасия Волочкова.
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