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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 марта 2019 года

Алла Пугачева. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"
Звезды шоу-бизнеса каждый день радуют своих поклонников. Речь идет не о выходе новых песен, клипов, фильмов и всего того, благодаря чему они могут носить гордое звание артистов. Куда как больше интереса вызывают перетрубации в их личной жизни, а также проблемы со здоровьем и скандалы. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 марта 2019 года.
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Известный артист дерзко отказался от юбилейного концерта Пугачевой

Несмотря на то, что публика регулярно отвлекается на трагедии, громкие скандалы и интригующие повороты личной жизни звезд российского шоу-бизнеса, главной темой для обсуждения все равно остается юбилейный концерт Аллы Пугачевой. Примадонне исполняется 70 лет уже в апреле и по своим масштабам это событие, кажется, приближается к национальному празднику.

Однако восторг поклонников певицы разделяют далеко не все. Так, певец Прохор Шаляпин признался, что не побежит сломя голову смотреть и слушать выступление Аллы Пугачевой.

Материал дополняется.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 марта 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

26 марта 2019, 14:01

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