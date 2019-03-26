Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 марта 2019 года
Известный артист дерзко отказался от юбилейного концерта Пугачевой
Несмотря на то, что публика регулярно отвлекается на трагедии, громкие скандалы и интригующие повороты личной жизни звезд российского шоу-бизнеса, главной темой для обсуждения все равно остается юбилейный концерт Аллы Пугачевой. Примадонне исполняется 70 лет уже в апреле и по своим масштабам это событие, кажется, приближается к национальному празднику.
Однако восторг поклонников певицы разделяют далеко не все. Так, певец Прохор Шаляпин признался, что не побежит сломя голову смотреть и слушать выступление Аллы Пугачевой.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 марта 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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