Потерявшая миллионы Табакова Зудина отказалась просить милостыню

Вдова легендарного актера и режиссера Олега Табакова дала откровенное интервью. Марина Зудина впервые рассказала, что пытается вернуть украденные миллионы мужа.

Артистка отметила, что после смерти супруга вопросов, о том, что будет дальше себе не задавала. Единственное, что она знала наперед – это то, что просить и унижаться не собирается.

"Я знаю, что мы не будем ходить с протянутой рукой. В нас есть достоинство. В них (в детях Табакова. – Прим. ред.) есть кровь Олега Павловича, генетика его. Во мне есть чувство собственного достоинства", – рассказала Марина Зудина в интервью YouTube - каналу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ".

Единственное, где артистка позволяет себе помочь, – это поиск пропавших сбережений Олега Табакова. Звезда подключила к решению этого вопроса Следственный комитет и Генпрокуратуру.

По словам Зудиной несколько лет назад ее мужа обманула мошенница. Сбережения со счета артиста были переведены непонятно куда.

"На территории одного банка перевели деньги в другой банк. Были в банке с большой государственной поддержкой, и директор одного из филиалов, мы подписывали у нее бумаги, мы 15 лет ее знали, и мы думали подписываем перевод на другой счет, а мы подписали перевод денег в другой банк. Это было обманом. Это была большая травма для Олега Павловича", – рассказала знаменитость.

Артистка уже четвертый год пытается вернуть потерянные капиталы именитого супруга. Марина Зудина намерена идти до конца, потому что, по мнению артистки, мошенники не только забрали деньги Табакова, но и отняли у него несколько лет жизни.

"Даже если не будет денег и люди будут наказаны, хотя бы будет моральная компенсация", – сообщила Марина Зудина.