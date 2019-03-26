Андрею Малахову нанесли неожиданный удар после обвинений в побоях
Представлять интересы Нонны Щукиной решил известный адвокат Александр Трещев. На своей официальной странице в Instagram он опубликовал видео, где звезда телепроекта "Дом-2" рассказала, как было дело.
"После съемки программы Андрей Малахов вместе со своими сотрудниками потребовал, чтобы мы пришли за кулисы, аргументируя это тем, что я хочу сорвать дальнейший съемочный процесс", – начала рассказ Нонна Щукина. Женщина призналась, что испытала ужас, когда якобы Андрей Малахов начал ее бить.
"Набросился на меня, схватил за волосы и начал наносить удары по лицу, при этом унижая и оскорбляя меня", – пожаловалась звезда реалити-шоу. По словам Щукиной, Малахов ударил ее по лицу около десяти раз.
Нонна боится за свою жизнь, однако не намерена оставлять все как есть. "Я думаю, на моем месте мог оказаться каждый. Насилие не может быть оправданно ничем, так как был причинен вред моему здоровью и психике, что зафиксировано в медицинском заключении", – отметила звезда "Дома-2".
Нонна Щукина нанесла Андрею Малахову ответный удар. Ее адвокат Александр Трещев опубликовал в Stories видео, на котором запечатлен вместе с Нонной в полиции. При этом он обнародовал фотографии талона на прием и заявления. Трещев подчеркнул, что помогает Щукиной бесплатно. Андрей Малахов пока не прокомментировал эту ситуацию.
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