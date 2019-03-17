Продолжила "список": близкие усмотрели в смерти Началовой злой рок

Уход 38-летней певицы породил множество слухов. В Сети появилась масса мистических теорий, кто-то даже пришел к выводу, что кончина Юлии Началовой лишь продолжила жуткий "список смертей".

Певец Александр Панайотов отметил, что есть в уходе вокалистки нечто таинственное. По его словам, Юлия Началова, как и солист группы "А-Студио" Батырхан Шукенов, скончалась накануне съемок телешоу "Один в один". Артист умер 28 апреля 2015 года.

"Перед финалом умирает Батор и сейчас перед финалом умирает Юлия. Какой-то злой рок с этим шоу", – отметил друг вокалистки Александр Панайотов.

Меж тем, о "проклятье" телеформатов говорят уже давно. Якобы после выхода в эфир таких шоу, его участники начинали умирать один за другим. Это навело на мысли, что Началова лишь продолжила этот жуткий "список".

Интернет-обыватели вспомнили, как 2003 году вокалистка снималась в популярном на тот момент реалити-шоу "Последний герой". Жанна Фриске и Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, участвовавшие в проекте, также покинули этот свет в относительно молодом возрасте. Можно вспомнить также актера Сергея Бодрова, который в 2001 был ведущим программы. Он погиб спустя несколько месяцев после окончания первого сезона.

Мистики смерти Юлии Началовой добавляет странная история с талисманом. У певицы был амулет – старый плюшевый тигренок, который помогал ей проходить через трудности.

По словам близких Юлии Началовой, перед отъездом в больницу артистка просила дать ей игрушку с собой. После, когда у вокалистки начались осложнения и ее отправили в другую клинку, про тигренка забыли, он так и остался лежать в палате. Санитарка, обнаружившая тигренка, передала его родителям певицы. Когда талисман вернулся к Юлии Началовой, та уже находилась в коме, а врачи боролись за ее жизнь. Об этом сообщает MK.ru.