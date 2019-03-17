"Прощай": ужасная трагедия пришибла Бледанс

Российская актриса Эвелина Бледанс сделала заявление о смерти Юлии Началовой. Певец Сергей Лазарев и продюсер Иосиф Пригожин присоединились к соболезнованиям.

Артистка высказалась на своей странице в социальной сети Instagram. Заявление она сопроводила фотографией с Юлией Началовой.

"Юленька, милая моя девочка! Спасибо за свет, которым ты освещала все вокруг себя! Прощай, лучезарная красавица! Царствие небесного (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – написала она. Публикация имела вирусный эффект: пользователи Сети тут же присоединились к соболезнованиям. Бледанс, как и многих россиян, смерть Началовой просто пришибла.

Среди тех, кто отреагировал на трагедию, оказался и певец Сергей Лазарев. По его словам, у Началовой был особенный голос.

"У Юли, одной из немногих в нашей стране , были невероятно свободные, ненадуманные мелизмы, такой подвижный голос, такой потрясающий субтон и песочек в голосе, при этом ноты могла брать высоченные... так случилось, что подобная культура в нашей стране массово не особо востребована среди публики", – рассказал он.

Лазарев уверен, что Началова не получила то внимание, которое на самом деле заслужила. "Давайте ценить людей когда они рядом, потому что потом может быть слишком поздно", – призывает певец.

Высказался и продюсер Иосиф Пригожин. Смерть Юлии Началовой стала для него настоящим ударом. "Не реально красивая,добрая, талантливая, жизнерадостная и очень порядочная. Почему Бог забирает хороших?" – сокрушается он.

Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта после длительной борьбы за жизнь. Она несколько дней находилась в реанимации. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность: организм сдался после серьезного хирургического вмешательства.