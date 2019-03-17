"Я помню твои ручки": Корчевников рассказал о многолетней любви к Началовой

Телеведущий Борис Корчевников рассказал о своих чувствах. Шоумен признался, что с детства был влюблен в Юлию Началову.

Не так давно певица была гостьей Бориса Корчевникова. Юлия Началова приходила в студию к шоумену. Узнав о смерти исполнительницы, телеведущий опубликовал в Instagram трогательный пост.

Корчевников вспомнил какой светлой была Юлия Началова в тот день. "Недавно в студии Судьбы человека, когда ты открывала свое, я, кажется, понял, где источник твоих болей. Ведь тоже – это доверие. Я помню твои ручки в эту последнюю нашу встречу – хрупкие, нежные. И со следами борьбы за жизнь. И снова это доверие – даже тогда – в глазах (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ". – рассуждал Корчевников.

Также Борис рассказал, что был влюблен в Юлию. Он нес в себе это чувство с самого детства. Вселенная их часто сводила вместе не тех или иных проектах. Корчевников отметил, что Началова для него всегда была девочкой из сказки, прекрасной как фея из книги.

"И такой же нежной, так нерисованно ранимой, – продолжал шоумен. В твоих глазах жило какое то детское ко всему доверие. Жило даже тогда, когда ты была уже на глянцевых вершинах, а значит искушенная, много раз преданная, уже пожившая, поработавшая. И все равно это доверие жило в тебе".

Напомним, популярная исполнительница Юлия Началова скончалась вчера, 16 марта. Около недели артистка провела в реанимации. Врачи боролись за жизнь 38-летней вокалистки, но их старания не увенчались успехом. Юлия Началова скончалась от острой сердечной недостаточности, которая была следствием отека легких.