Красавицу Водянову сосватали за 17-летнего сына
Длительное путешествие, предпринятое известной моделью Натальей Водяновой в конце прошлого года, подошло к концу. Она вернулась в Париж и, наконец, смогла провести время с семьей.
Наталья вышла в свет с супругом Антуаном Арно. Пара прогулялась по городу, посетила модный показ. А на светский раут красавицу, кроме мужа, сопровождал 17-летний наследник Натальи от британского аристократа Джастина Портмана Лукас.
Снимок с мероприятия привел поклонников в восторг. Водянова нарядилась в черное платье, ботильоны и шляпку с вуалью. Ее спутники тоже выдержали свои наряды в темных тонах. Подписчики поразились, как молодо выглядит 36-летняя Водянова – ее легко можно принять за подружку Лукаса.
"Тот случай, когда выглядишь как девушка сына", "Идеальная пара!", "Наталья, какая вы красавица! Сын как не с мамой, а с ровесницей", – восхищаются комментаторы в блоге Водяновой.
Сын довольно часто сопровождает Наталью Водянову на различные мероприятия. А год назад, во время отдыха в Барселоне, Лукас пригласил на семейный ужин свою девушку Милу – судя по всему, мама выбор наследника одобрила. У Водяновой от первого мужа Портмана, кроме Лукаса есть дочь Нева и сын Виктор. А с Антуаном Арно у модели двое общих детей – мальчики Максим и Роман, пишет Teleprogramma.pro.
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