"Убила, мать!": сраженная наповал Навка ответила вляпавшейся Водяновой

Наталья Водянова ошеломила общественность, когда обнародовала фотографию, на которой запечатлена с раздвинутыми ногами. Свое отношение к снимку высказали фигуристка Татьяна Навка и продюсер Яна Рудковская.

Пикантный кадр всемирно известная модель Наталья Водянова опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Фотографию манекенщица подписала на английском языке: "Просто показываю сапоги. А вы о чем подумали?" Затем уже дописала по-русски: "Ой вляпалась 🤣😅 #яжемать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Тем самым Наталья дала понять, что готова к критике, которая, разумеется, бурным потоком обрушилась на нее. "Удаляйте пост", "Отвратно", "Детям наверное очень понравилось. Очень некрасиво", "А другим способом никак нельзя прорекламировать сапоги????? 😂😂😂😂😂😂😂 трусы и то так не рекламируют", "Рожаемс?😂 Вообще, почему-то поза вызывает нууу так, не самые лучшие впечатления", "Фу", "Даже разочарован", "Сначала яйца на Пасху красят и в платочках и платьюшках в храмах фоткаются , а опосля в раскорячку перед всем миром, Да уж вы Натали определитесь , а то этак вас кидает не по детски . И да . я жуткая негодующая завистница не ходящая в спортзал!" – высказались пользователи Сети.

По всей видимости, у них в сознании сложно сочетались такие факты, что Наталья Водянова одинаково гармонично смотрится и на пикантных съемках, и на семейном ужине с пятью детишками и мужем-бизнесменом.

Интересно, что комментарии оставили и представители отечественного шоу-бизнеса. Однако, в отличие от возмущенных подписчиков, они скорее одобрили провокационную съемку Натальи Водяновой. Продюсер Яна Рудковская не смогла сдержать своего восхищения. "Это что-то невероятное", – призналась она. А прославленная фигуристка Татьяна Навка ограничилась всего двумя словами. "Убила, мать!!!" – заявила спортсменка.