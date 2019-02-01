Исхудавший Меньшиков напугал болезненным видом

Популярный актер принял участие в съемках программы "Вечерний Ургант". Зрители отметили, что Олег Меньшиков стал выглядеть крайне уставшим и болезненно худым.

Накануне в Instagram вечернего развлекательного шоу появился совместный снимок ведущего и артиста. "Сегодня у нас в гостях художественный руководитель Театра имени Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков!" - представили своего гостья создатели передачи.

Один из пользователей поинтересовался, почему артист выглядит так плохо. "Он случаем не болен? Без шуток", – написал он. Другой комментатор согласился с ним и добавил, что это "первая мысль, которая пришла ему в голову". "Что-то Меньшиков стареет как-то стремительно", "Что с ним случилось?", "Что с Олегом? Не узнать", "По-моему, у него со здоровьем не все в порядке. Бледно выглядит", "Постарел ужасно", – писали взволнованные подписчики.

Напомним, в начале ноября прошлого года пользователей не на шутку напугал снимок Олега Меньшикова с Аллой Пугачевой. Звезды встретились после премьеры спектакля "Макбет" в Московском драматическом театре имени Ермоловой. Тогда пользователи Сети отметили, что артист выглядит очень бледным и худым на фоне исполнительницы.