Николай Носков вернулся на сцену после инсульта

Исполнитель делает все, чтобы вернуться в былую форму. Он отказался от вредных привычек, стал правильно питаться и больше двигаться. Благодаря этому, а также его силе воле и поддержке супруги Марины положительные результаты не заставили себя долго ждать.
"Когда я долго лежал, немного поправился. К тому же, бросил курить. Но когда постельный режим закончился, стал больше двигаться, и все вернулось в норму – вес такой, как был раньше", – приводит слова Николая Носкова сайт "Комсомольская правда". Кроме того, артист регулярно посещает различные процедуры.
"Пять раз в неделю занимаюсь с тренером лечебной физкультурой. Недавно мне добавили достаточно серьезный массаж (с элементами мануальной терапии)", – поделился певец. Он добавил, что предстоит еще много работы.
Окончательно оправиться от проблем со здоровьем Николаю Носкову помогают оптимизм и вера. "Приезжал к нам домой батюшка, и Марина часто ходит в храм. Пока что только планируем на будущий год отправиться в паломничество", – рассказал артист.
Вместе с тем исполнитель вспомнил тот страшный день, когда в их дом пришла беда. "У меня оторвался тромб, это вызвало инсульт. Последствия были достаточно серьезными. Но если в первые два часа после инсульта оказывается медицинская помощь, то восстановиться можно гораздо быстрее. В моем случае прошло больше времени", – поведал Николай Носков.
Отметим, что еще два года назад врачи сомневались, что певец сможет заговорить. Сам Николай Носков считает свое восстановление чудом.
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