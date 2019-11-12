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Будет дочка: заговорили о втором ребенке Плющенко и Рудковской

Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото: www.globallookpress.com
В прессе уже муссировались слухи о том, что в отношениях продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко не все гладко. У супругов в последнее время возникает множество разногласий, в том числе из-за суррогатного материнства, против которого выступает спортсмен. 
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О том, что в отношениях звездной четы есть проблемы, говорит и ясновидящая Саона. По словам таролога, Яна Рудковская женщина властная и уступать не любит. Светская львица делает только то, что хочет сама.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

"Сначала она спокойно реагирует на все, что происходит, потом начинает закручивать, так сказать, гайки и оказывается на коне, а потом правит уже всей ситуацией в целом. Эту позицию она выбрала давно, еще тогда, когда была молодой и жила в другом городе. Эта ее черта характера помогла добиться многих целей, и поэтому она стала тем, кто она есть сейчас", – говорит ведунья.

Евгений Плющенко, по мнению таролога, тоже тертый калач, однако изменить супругу у него не получится. Со временем фигурист прекратит попытки перекроить любимую под себя.

"Сейчас между ними наблюдаются ссоры и препятствия, но, чтобы это дошло до развода, я не вижу. Они будут вместе. Скажу больше, Рудковская вообще не думает ни о ком, кроме Плющенко. Нужно учитывать и то, что она его старше, и по сути в их семейной жизни ее все более чем устраивает", – отмечает ведунья.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Карты говорят, что в следующем году в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко будет прибавление. Появление ребенка укрепит брак спортсмена и светской львицы. "Скорее всего, она родит девочку", – заключила ясновидящая в беседе с WomanHit.ru.

Напомним, Евгений Плющенко и Яна Рудковская мечтают о втором ребенке. Музыкальный продюсер из-за проблем со здоровьем выносить ребенка не может. Светская львица рассматривает возможность суррогатного материнства. Фигурист этот вариант полностью отвергает. 

12 ноября 2019, 21:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарный отдых Рудковской и Плющенко

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