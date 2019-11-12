Будет дочка: заговорили о втором ребенке Плющенко и Рудковской

В прессе уже муссировались слухи о том, что в отношениях продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко не все гладко. У супругов в последнее время возникает множество разногласий, в том числе из-за суррогатного материнства, против которого выступает спортсмен.

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