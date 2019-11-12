"Новая девушка": Плющенко ушел от Рудковской

Яна Рудковская дала откровенное интервью. Она рассказала о расставании с прославленным фигуристом Евгением Плющенко, которое случилось по его инициативе.

Яна Рудковская вышла замуж за Евгения Плющенко в 2009 году. Однако за год до этого громкого события пара рассталась. Об этом рассказала Яна в новом интервью. По ее словам, это была именно его инициатива. Как рассказала Рудковская, Плющенко ушел из дома на полтора месяца, он якобы проверял свои чувства. "Все говорили, что у него была новая девушка", – отметила Яна.

Во второй раз Евгений Плющенко решил разорвать отношения с женой уже в 2015 году, будучи в Японии, где выступал. Он ей написал сообщение: "Я хочу подумать. Возможно, изменить свою жизнь". Рудковская переполошилась и прилетела к нему.

Материал дополняется