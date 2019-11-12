"Сошелся с моим бывшим мужем": Рудковская рассказала о кровавом доценте из Петербурга

В свое время у доцента-расчленителя из Санкт-Петербурга были моменты славы. Многие знаменитости обращались к нему за помощью. Так, к примеру, Яна Рудковская была с ним знакома лично.

По словам продюсера, в основном с Соколовым общался ее бывший супруг Виктор Батурин. Он был коллекционером и хорошим знатоком истории периода Наполеона Бонапарта. Знаменитость рассказала, что экс-муж частенько прибегал к помощи историка при оценке различных антикварных вещей.

"Он производил впечатление интеллигентного человека, но такого, немножко одержимого, наверное. Одержимого любовью к Наполеону. Может быть, поэтому он и сошелся с моим бывшим супругом. Но хочу сказать, что Виктор Николаевич не был его близким другом. Если он заказывал какие-то вещи или исследования, то всегда платил ему, то есть это не было в "дружеских рамках". Заказ сделал – платил", – рассказала Рудковская в беседе с корреспондентами "Московского комсомольца".

Яна призналась, что произошедшее убийство сильно шокировала ее. Продюсер вспоминает, что как-то раз они с бывшим супругом приехали в Польшу на реконструкцию одной из наполеоновских битв. Тогда кровавый доцент был вместе с женой, он много шутил и смеялся, производя положительное впечатление на окружающих.

"Какое должно быть состояние аффекта, чтобы убить молодую, красивую девочку?! И потом еще выбрасывать тело в Мойку... Я не знаю, как вообще это можно оправдать! Преступление должно быть наказано. Здесь никакие слова защиты не обсуждаются. Я понять не могу, что между ними могло произойти? Что за мотив у Соколова был?! Выяснять это точно не нам, но ситуация ужасная", – подытожила Рудковская.