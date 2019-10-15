Стало известно о планах многодетной Порошиной родить еще

Звезда театра и кино призналась, что не против родить еще одного ребенка. О материнстве она начала задумываться с детства. Ведь сама Мария Порошина росла в любви.
"Тогда мне казалось, что большая семья — это прекрасно. Я была у родителей одна. У меня были прекрасные папа – тенор, солист ансамбля "Березка", и мама – режиссера оперы", – цитирует артистку сайт "Комсомольская правда". "Когда я встречаюсь с подругам, я им говорю: давайте родим еще по одному ребенку. У всех уже взрослые дети, надо еще малыша в семью", – заявила знаменитость.
По мнению Марии Порошиной, ребенок – это "ангел в доме", и с его появлением все меняется к лучшему. Так, например, дети объединяют, держат семью, если у женщины начинаются проблемы с мужем.
Своих детей Мария Порошина старается научить тому же, что привили ей родители – добру и вере в хорошее. "Моя старшая дочь Полина мне как подруга. Мои малыши (трехлетняя Глафира и девятимесячный Андрей) – это что-то божественное. Особенно, когда возвращаешься после работы домой и целуешь толстенькие щечки единственного сына. За девятилетней Аграфеной и 14-летней Серафимой только успевай следить", - поделилась актриса.
Мария Порошина тщательно следит за тем, какую информацию получают ее дети из внешних источников, поэтому она всегда в курсе того, что они смотрят в мобильном телефоне. "От этого устаешь, но нельзя ослабевать контроль", – уверена звезда.
Напомним, в 2018 году Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, с которым прожила в браке 17 лет. От него артистка родила трех дочерей. Старшая дочь звезды – от актера Гоши Куценко. В январе этого года она снова стала мамой сыночка.
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