Бывший муж впервые о расставании с Марией Порошиной

Актер Илья Древнов стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Он впервые рассказал о расставании с Марией Порошиной, о том, как общается с ней после развода, и о новой жизни.

Это сейчас, на фоне популярности Марии Порошиной, карьера Ильи Древнова кажется общественности скромной. Мало кто помнит, что после окончания театрального вуза он исполнил одну из главных ролей в фильме Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок". Молодого актера, сыгравшего насильника Вадима, узнавали на улицах и провожали ненавидящими взглядами.

Древнов отметил, что никогда не завидовал популярности и известности Порошиной, в которую влюбился с первого взгляда. "У меня всегда есть театр и работа. Я никогда не ревновал жену к успеху. Каждому свое", – сказал он.

В этом союзе у актеров родились три дочери: в 2005 году – Серафима, в 2010-м – Аграфена, в 2016-м – Глафира. Кроме того, Илья воспитывал наследницу Марии от первого брака – Полину. "У меня очень строгая бабушка, которая сразу сказала, что я к ребенку Маши должен относиться как к своему, а иначе она меня проклянет", – рассказал артист. Он признался, что хотел сына, но появлению девочек тоже очень рад.

Летом 2018 года стало известно о разводе Древнова и Порошиной, проживших вместе 17 лет. Вскоре появилась информация о том, что актриса ждет пятого ребенка, причем не от мужа. Разразился скандал. О расставании с Марией Илья высказался обтекаемо: "Я даже сам для себя еще не определил, почему это произошло. Просто иногда так случается. Винить никого не стали. Значит, так должно было случиться".

После развода Древнов и Порошина продолжают воспитывать детей, но делают это по отдельности. Илья каждую неделю видится с девочками. "Дети знают, что мама и папа всегда рядом. Да, это непростой этап, но жизнь состоит из испытаний. Не может каждый день быть белая полоса", – философски отметил он.

Артист не скрывает, что все еще одинок. Свободное от работы время он проводит с детьми или друзьями. Илья Древнов надеется встретить женщину, которую полюбит так же сильно, как много лет назад - Марию Порошину.